Ритейл в России могут обязать отменить штрафы для поставщиков

Минпромторг займется рассмотрением вопроса о том, чтобы ввести мораторий на штрафы для поставщиков от торговых сетей. С таким сообщением выступило издание «Известия». Подобное предложение к министру промышленности и торговли Денису Мантурову выразил депутат Государственной думы Сергей Лисовский.

Санкции для производителей составляют от 20% до 100% стоимости недопоставленной продукции, указал в своем направленном письме депутат. Кроме того, недавно и сами пищевики обратились с просьбой хотя бы на ближайшие на полгода отказаться от штрафов к Ассоциации компаний розничной торговли.

Они выразили уверенность, что на фоне неопределенности в стране с национальной валютой и нарушенных логистических цепочек некоторые договоренности нужно поскорее пересмотреть. У поставщиков уже возникают кассовые разрывы, которые в ближайшее время могут вылиться в проблемы с поставками.