Рисунки поездов привели художницу в новую профессию. Она стала первой в России девушкой с дипломом машиниста локомотива

В России появилась первая девушка, которая будет управлять локомотивом. София Дорофеева уже успешно завершила профессиональную подготовку. А привели девушку в железнодорожный колледж рисунки поездов.

София рассказала «360», что раньше училась в художественной школе. Поступить в художественный вуз не получилось, поэтому девушке пришлось ждать новой возможности подать документы. В течение года София часто ездила на электричках и начала рисовать вагоны. Свои работы художница стала показывать в соцсетях, где обзавелась друзьями-железнодорожниками.

«Они начали мне что-то объяснять, показывать, как что устроено. В кабине даже катали. Я подумала, чтобы рисовать поезда лучше и правдоподобнее, нужно немного в это вникнуть. Немножко вникнула и случайно ушла в это с головой. В итоге <…> я решила получить эту профессию», — поделилась Дорофеева.

Девушка отправилась в Московский колледж железнодорожного и городского транспорта. Сначала ее не хотели брать на учебу, так как профессия далеко не женская. В итоге помог разговор с директором образовательного учреждения.

«Я стала единственной девчонкой на весь колледж. Учиться было, в принципе, легко и очень интересно, потому что эта тема реально меня захватила. <…> Еще до поступления меня приглашали в депо Лобня на экскурсию. Это было вообще первое депо, в котором я побывала, поэтому я решила, что на практику пойду в него», — отметила София.

Будущая машинистка смогла пройти в Лобне слесарную и поездную практику. По словам Дорофеевой, в депо она быстро освоилась и завела новых друзей.

«Это депо стало для меня даже каким-то родным, поэтому я хочу пойти работать туда. Я к нему привыкла», — подчеркнула София.

Пока девушка только ищет место будущей работы. Она уже отправила документы в Московскую дирекцию скоростного сообщения и ждет ответа.