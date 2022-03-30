Дефицита овощей на полках российских магазинов не ожидается. Продукция из стран-импортеров идет по установленному графику, а в случае необходимости каналы поставок построят отечественные сельхозпроизводители. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства.

При этом в ведомстве подтвердили, что цены на овощи сильно выросли. На это повлиял целый ряд факторов. Сократившиеся запасы отечественной продукции приходится замещать импортными, которые обходятся дороже.

«Поступление на рынок овощей нового урожая будет способствовать стабилизации ценовой ситуации», — подчеркнули в министерстве.

Для дополнительного насыщения внутреннего рынка овощами ведомство предложило ввести нулевую пошлину на импортную продукцию. Предполагается, что она будет действовать до 30 сентября. Решение по этому вопросу уже приняли на заседании Совета Евразийской экономической промышленности.

По данным Росстата, лидерами по подорожанию среди плодоовощной продукции за прошедшую неделю стали лук (+18,3%), капуста (+15,9%), морковь (+11,5%) и свекла (+9,5%). При этом цены на огурцы и помидоры пошли вниз. Общий рост стоимости плодоовощной продукции за неделю составил 2,7%.