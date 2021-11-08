Риски ипотечного кризиса оценили в России

Ипотечного кризиса в России в ближайшее время не будет, так как доля жилищных займов в общем объеме кредитования занимает незначительное место. Об этом заявил генеральный директор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.

«Ипотека в России все еще занимает не настолько значимую долю в общем объеме кредитования, как в других странах. Ее доля не превышает 40%, поэтому по-настоящему ипотечного кризиса вряд ли можно ожидать на ближайшем горизонте», — приводит РИА «Новости» слова Лагуткина.

Собеседник агентства допустил возникновение общего финансового кризиса, который может затронуть ипотечное кредитование и качество готового кредитного портфеля. По словам Лагуткина, во время кризисов в прошлом потери по жилищным займам редко превышали 2,5%. Он отметил, что Россия еще не сталкивалась с проблемами резкого снижения стоимости залоговой недвижимости.

Накануне риелтор Константин Барсуков рассказал, что получение налогового вычета вместе с ежемесячной зарплатой поможет быстрее погасить ипотеку.