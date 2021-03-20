Римский институт проведет исследование «Спутника V»

Национальный институт инфекционных заболеваний «Спалланцани» в Риме собирается провести различные исследования препарата «Спутник V». Об этом рассказал президент столичной области Лацио Никола Дзингаретти во время визита в центр вакцинации в городе.

По данным РИА «Новости», в ближайшее время будет заключен договор на проведение научных экспериментов.

«Это хорошая новость, которая позволит нам сделать скачок в вопросе необходимости получения вакцин», — заявил Дзингаретти.

Ранее Россия бесплатно отправила во Вьетнам партию вакцины «Спутник V». Подарок в ходе командировки привез секретарь российского Совбеза Николай Патрушев. Он прибыл в страну для проведения консультаций по безопасности.

Эту задачу поручил ему президент России Владимир Путин. Препарат будет использоваться для вакцинации населения страны. Об этом сообщило агентство Ura.ru.