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    20 марта 2021, 19:01

    Римский институт проведет исследование «Спутника V»

    Дарья Морозова

    Национальный институт инфекционных заболеваний «Спалланцани» в Риме собирается провести различные исследования препарата «Спутник V». Об этом рассказал президент столичной области Лацио Никола Дзингаретти во время визита в центр вакцинации в городе.

    Римский институт проведет исследование «Спутника V»

    По данным РИА «Новости», в ближайшее время будет заключен договор на проведение научных экспериментов.

    «Это хорошая новость, которая позволит нам сделать скачок в вопросе необходимости получения вакцин», — заявил Дзингаретти.

    Ранее Россия бесплатно отправила во Вьетнам партию вакцины «Спутник V». Подарок в ходе командировки привез секретарь российского Совбеза Николай Патрушев. Он прибыл в страну для проведения консультаций по безопасности.

    Эту задачу поручил ему президент России Владимир Путин. Препарат будет использоваться для вакцинации населения страны. Об этом сообщило агентство Ura.ru.