Риелторы временно остались без работы из-за коронавируса в Курганской области

«Многофункциональный центр, который занимается приемом документов, на данный момент закрыт и приема не ведет. То есть, даже если люди захотят пойти на сделку, они не смогут этого сделать», — рассказал соучредитель центра недвижимости «Русский Дом» Анатолий Березин.

В свою очередь президент гильдии риелторов Курганской области Денис Козлов подтвердил, что МФЦ закрыты, и регистрировать права перехода негде. При этом переговоры ведутся и задатки принимаются.