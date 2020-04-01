Риелторы временно остались без работы из-за коронавируса в Курганской области
В Курганской области из-за распространения коронавирусной инфекции приостановлены все операции по покупке и продаже квартир. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
«Многофункциональный центр, который занимается приемом документов, на данный момент закрыт и приема не ведет. То есть, даже если люди захотят пойти на сделку, они не смогут этого сделать», — рассказал соучредитель центра недвижимости «Русский Дом» Анатолий Березин.
В свою очередь президент гильдии риелторов Курганской области Денис Козлов подтвердил, что МФЦ закрыты, и регистрировать права перехода негде. При этом переговоры ведутся и задатки принимаются.