Риелторы рассказали, как сэкономить на покупке дома

Специалисты по недвижимости Денис Коденко и Лейла Рудь рассказали Ura.ru, как сэкономить на покупке загородного дома. Можно выбирать из нескольких способов.

Первый способ — купить дом по программе «Сельская ипотека». В эту программу входят дома, стоящие в определенных поселках и деревнях. Перечень населенных пунктов постоянно обновляется.

«С хорошей кредитной историей покупатель может спокойно оформить эту ипотеку и купить дом. Причем он может не только купить дом, но и потратить данные кредитные средства на строительство. Тогда нужно предоставить договор подряда на строительство дома» — сказал Коденко.

Лейла Рудь добавила, что в программе есть определенные ограничения.

«Дачные некоммерческие товарищества и садовые некоммерческие товарищества чаще всего не проходят. Там работают программы под строительство жилого дома. Либо мы берем централизованные объекты с программами. В коттеджный поселок заходит застройщик и предлагает всякие интересные программы: либо собственные, либо государственные», — пояснила она.

Кроме того, дешевле можно купить дом, который находится в залоге у банка, или поучаствовать в торгах, на которые выставляется недвижимость, изъятая за долги.

«Плюс муниципалитеты часто выставляют участки на продажу, которые находятся в госсобственности», — добавил Коденко.