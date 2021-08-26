Риэлторы рассказали, как не попасться на уловки при покупке и аренде жилья

Собственники квартир нередко пытаются скрыть от возможных покупателей недостатки жилья, трудности могут возникнуть и при аренде. Как не попасться на такие уловки, разобрались «Известия».

По статистике, чаще всего и продавцы, и арендодатели скрывают уровень шума в доме. Они предлагают посетить желаемую квартиру намеренно в тихое время. При покупке или аренде потом оказывается, что жить в таком шуме просто невозможно. Специалисты советуют самим назначать время визита, чтобы проверить все возможные риски. Также не стоит вестись на предложение скорее войти внутрь и не останавливаться на лестничной площадке. Ведь соседи могут оказаться совершенно асоциальными личностями.

Перед покупкой квартиры нужно уточнить все моменты возможной перепланировки. Если она была, а покупатель о ней не знал, то именно на его плечи могут потом лечь внушительные штрафы.

Что касается аренды, то лучше перестраховаться и от такого момента: человек может планировать сдать квартиру только на полгода или вообще на пару месяцев. Спрос на такое предложение будет невелик, и он может просто скрыть свои планы. Подписать договор на год, а потом попросить расторгнуть его. В таком случае лучше заранее прописать в договоре условия его расторжения без уважительных причин. Должны быть компенсации для арендатора.

Разумеется, прежде чем переводить арендодателю деньги, квартиру нужно сначала посетить. Даже если объявление в интернете выглядело очень заманчиво. Мало того, что мебель в реальности может быть сломанной, а условия — жуткими. Все чаще бывает, что никакой квартиры на самом деле не существует, а фото просто взяты из Сети.

По результатам опросов выяснилось, что 70% россиян хотели бы жить в частных домах. В реальности же обзавестись таким жильем успели гораздо меньше семей.