Риелторы предрекли рост цен на аренду жилья в РФ осенью

В России с осени подорожает аренда жилья в некоторых крупных городах. Причиной рост станет начало нового учебного года, конец отпусков и общее подорожание недвижимости. Об этом предупредили риелторы в беседе с агентством Ura.ru.

«Летом обычно затишье на рынке недвижимости. А с сентября начинается новый сезон сдачи квартир, цены растут, уходят все ликвидные предложения, остаются неликвидные», — рассказал член совета Московской ассоциации риелторов Сергей Жидаев.

Риелтор Олег Свиридов добавил, что аренда жилья уже дорожает. По его словам, это связано с тем, что закончился период онлайн-обучения, все возвращаются в оффлайн, а значит жилье снова востребовано.

Кроме того, для кого-то покупка жилья стала более недоступна. А если нельзя купить, то можно арендовать жилье на два-три человека.

Ранее россияне объяснили, зачем берут ипотеку. Как выяснилось, таким образом они хотят защитить сбережения от инфляции. Еще 28,3% опрошенных рассказали, что взяли кредит, чтобы улучшить жилищные условия.