19 апреля 2023, 19:06
Риелторы предрекли падение цен на жилье в России
«Домклик»: риелторы спрогнозировали снижение цен на жилье в России во втором квартале
Снижение цен на квартиры в России начнется во втором квартале текущего года. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Домклик», написало РИА «Новости».
По прогнозу риелторов, стоимость квадратного метра готового жилья на вторичном рынке уменьшится на 5% и более.
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«В Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Омской областях более 60% опрошенных предположили, что цены на „вторичку“ во втором квартале упадут», — указано в сообщении.
При этом специалисты из Челябинской и Ростовской областей, а также Татарстан, наоборот, говорили об увеличении цен на квартиры.
Ранее «360» писал о подорожании клубных домов в Москве. За пять лет они подорожали на 64%. В 2018 году жилье в таких новостройках стоило по 958 тысяч рублей за квадратный метр, а в 2023-м — уже 1,57 миллиона за квадратный метр. Эксперты подсчитали, что средняя цена на квартиру или апартаменты за это время выросла на 94%.
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