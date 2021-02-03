Риелторы: отмена льготной ипотеки не сильно повлияет на рынок недвижимости

По его словам, эти два фактора не имеют особой зависимости между собой. Произошедший рост цен связан с определенным стечением обстоятельств. В первую очередь, с подорожанием доллара, считает Барсуков.

«Сейчас все основания для того, чтобы спрос упал есть. Народ настолько сильно закупился до нового года, что понятно, что такого уровня спрос не может долго поддерживаться. Но это не значит, что цены на недвижимость упадут», — добавил он.

Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов уточнил, что по этой же причине не будет и значительного роста цен. Он считает, что льготная ипотека была хорошей мерой поддержки во время пандемии, но сама по себе значительно влияния на рынок она не имела.

«В тех регионах, где произойдет отмена, в первое полугодие средняя цена будет демонстрировать рост на уровне 5-6%», — заключил Хусаинов.