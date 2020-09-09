Риелторы назвали район Москвы с самой дешевой арендой жилья

«Бюджетные квартиры в центре Москвы, внутри Садового кольца или рядом с ним, начинаются от 40 000 рублей в месяц. Основная трата при аренде — это стоимость аренды и один или два платежа, обычно в размере месячной платы за последний месяц и обеспечительный платеж. Иногда к цене плюсуется комиссия агента», — пояснил Роман Вихлянцев, член «Гильдии риэлторов Москвы».

Иван Солдатенков, независимый риелтор, эксперт по недвижимости, подтвердил слова своего коллеги. Однако он подчеркнул, что за такую стоимость будут и свои минусы — старый дом, неблагонадежные соседи и ужасный ремонт.

По его словам, более или менее хорошая однушка в пределах Садового кольца стоит от 60 тысяч рублей. От 20 тысяч рублей можно снять «бабушкин вариант», что будет не очень удобно.

Специалисты считают, что в основном люди, недавно приехавшие в столицу, стремятся жить в центре. Те, кто проживает в Москве давно, такими желаниями не обладают.

«Уход аренды в ближайшее Подмосковье — одна из из тенденций последнего десятилетия, однако данный тренд скорее характерен для людей, давно проживающих в Москве и области. Обычно новоприехавшего в Москву гражданина привлекает пусть и комната, но в центре», — объяснил Вихлянцев.

Дешевле всего снять жилье на юго-востоке, востоке и юге Москвы, а также в Зеленограде. Речь идет о квартирах в старой хрущевской застройке на окраинах округов.