Риелторы назвали лучшее время для покупки вторички

В это время многие собственники жилья снижают цены.

«Ситуация вполне вероятно изменится в январе–феврале. В это время собственники как раз лояльнее в отношении дисконта по своим квартирам. Другими словами, в январе–феврале люди, не продавшие квартиру в прошлом году, с учетом низкого спроса при реальном покупателе обычно готовы сделать скидку», — объяснил специалист.

В настоящий момент выгодно покупать недвижимость для проживания, отметил другой риелтор Павел Боровиков. Это время продлится благодаря условиям льготной ипотеки.

Ранее аналитики уже советовали не спешить с покупкой недвижимости, если жилищный вопрос не стоит слишком остро. Они предлагали перенести приобретение квартиры на 2021 год. Уточняется, что стоимость квадратного метра в новостройках и вторичке поднялась, а с начала 2020 года готовые квартиры подорожали почти на 10%.