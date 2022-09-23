Риелтору из Нижнего Новгорода вынесли наказание за мошенничество с маткапиталом | 360°

Общество 23 сентября 2022, 12:53 Поделиться Telegram

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Viber Риелтору из Нижнего Новгорода вынесли наказание за мошенничество с маткапиталом

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Суд Нижнего Новгорода вынес наказание местному риелтору, которая совершила не менее 21 мошенничества с материнским капиталом. Об этом написал сайт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

По данным следствия, риелтор и директор кредитно-потребительского кооператива придумали рабочую схему дополнительного заработка. Они находили женщину, которая могла получить маткапитал, а затем все вместе оформляли договоры купли-продажи имущества.

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Таким образом мошенникам удалось похитить около девяти миллионов рублей.

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Женщина-риелтор признала свою вину и получила пять лет условного срока. Ее сообщник объявлен в розыск.

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