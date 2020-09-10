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    10 сентября 2020, 20:47

    Риелторам предложили сдавать экзамены

    Алена Макаренко

    Министерство труда и социальной защиты России издало указ о введении в стране профессионального стандарта — специалист по операциям с недвижимостью. Эксперты объяснили значимость этого нововведения, сообщило РИА ФАН.
    Риелторам предложили сдавать экзамены

    Специалист по вопросам недвижимости федеральной компании «Полезные люди» Алена Кокрова отметила значимость документа. Она напомнила, что профессия риелтор не числится ни в одном классификаторе в России.

    «Так или иначе, эта профессия социально значима. Ведь процесс купли-продажи очень трудоемкий, так как правильно подобрать пожелания продавца и покупателя — настоящее искусство, требующее ответственности», — сказала эксперт.

    Тем не менее не все профессионалы в этой области получают специальную метку в трудовой книжке «специалист по операциям с недвижимостью».

    По словам эксперта, нужна сдача экзаменов по стандартам, то есть своего рода дипломная работа. Экзаменация будет проходить в специальных аккредитованных местах. Участникам предложат пройти тест на знания в юриспруденции, теории недвижимости, психологии общения и организации сделок.

    Необходимость аттестации специалистов по недвижимости поддержал генеральный директор федеральной компании «Полезные люди» Юрий Паршиков. Благодаря этой процедуре клиенты получат уверенность в риелторах как в специалистах по операциям с недвижимостью. Также они будут понимать, что любая сделка завершится удачно.

    «Это стабильность и экономия времени двух сторон», — отметил Паршиков.

    По его мнению, архиважно экзаменовать всех специалистов в сфере недвижимости.

    Новости SMI.FM