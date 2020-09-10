Риелторам предложили сдавать экзамены

Специалист по вопросам недвижимости федеральной компании «Полезные люди» Алена Кокрова отметила значимость документа. Она напомнила, что профессия риелтор не числится ни в одном классификаторе в России.

«Так или иначе, эта профессия социально значима. Ведь процесс купли-продажи очень трудоемкий, так как правильно подобрать пожелания продавца и покупателя — настоящее искусство, требующее ответственности», — сказала эксперт.

Тем не менее не все профессионалы в этой области получают специальную метку в трудовой книжке «специалист по операциям с недвижимостью».

По словам эксперта, нужна сдача экзаменов по стандартам, то есть своего рода дипломная работа. Экзаменация будет проходить в специальных аккредитованных местах. Участникам предложат пройти тест на знания в юриспруденции, теории недвижимости, психологии общения и организации сделок.

Необходимость аттестации специалистов по недвижимости поддержал генеральный директор федеральной компании «Полезные люди» Юрий Паршиков. Благодаря этой процедуре клиенты получат уверенность в риелторах как в специалистах по операциям с недвижимостью. Также они будут понимать, что любая сделка завершится удачно.

«Это стабильность и экономия времени двух сторон», — отметил Паршиков.

По его мнению, архиважно экзаменовать всех специалистов в сфере недвижимости.