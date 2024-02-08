Общество 08 февраля 2024, 18:23 Риелтор Зырянова назвала своих коллег профессионалами, сочетающими в себе много компетенций

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Сегодня в России отмечается День риелтора. Специалисты этой отрасли являются профессионалами, сочетающими в себе много компетенций, сообщила президент Российской гильдии риелторов Ирина Зырянова в беседе с «ФедералПресс».

По ее словам, для работы в агентстве важны опыт продаж, навыки работы с клиентом и презентация продукта клиенту. В основном при более близком знакомстве с профессией в отрасли остаются люди с «предпринимательской жилкой».

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«В риелторы идут люди разных профессий, в основном гуманитарной направленности. <…> Профильное образование — вопрос важный, но не первоочередной», — отметила Зырянова.