Риелтор Зырянов озвучил нюансы раздела квартиры после развода | 360°

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Риелтор Зырянов озвучил нюансы раздела квартиры после развода

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Брокер по недвижимости и аналитик Уральской палаты недвижимости Николай Зырянов в беседе с «ФедералПресс» озвучил нюансы раздела квартиры после развода.

По его словам, любое имущество, приобретенное в браке, считается совместно нажитым. При разводе супруги должны решать, что отойдет к каждой из сторон, либо это решение озвучит суд.

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По закону запрещено продавать совместную собственность без нотариального согласия мужа или жены.

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«В соответствии с 35 статьей Семейного кодекса России для заключения одним из супругов сделки по распоряжению имуществом, права на которое подлежат государственной регистрации, а также сделки, для которой законом установлена обязательная нотариальная форма, или сделки, подлежащей обязательной государственной регистрации, необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга», — добавил эксперт.

После развода совместная собственность бывших супругов сохраняется, но действие «семейного режима» прекращается. Имеется ввиду, что от мужа или жены больше не требуется согласие бывшего супруга на продажу недвижимости, находящейся в совместной собственности.

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