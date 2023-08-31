Общество 31 августа 2023, 19:08 Риелтор Внукова спрогнозировала снижение цен на жилье в новостройках осенью

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Предстоящей осенью стоимость квартир в новостройках может снизиться на фоне роста ключевой ставки. Об этом сообщила риелтор Галина Внукова сайту «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, есть вероятность того, что многие застройщики начнут снижать цены на недвижимость для привлечения покупателей. В таком случае готовое жилье у застройщиков станет дешевле, чем квартиры на вторичном рынке.

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Риелтор посоветовала внимательно изучать рынок недвижимости перед покупкой и при выборе жилья не торопиться, сообщил сайт kp.ru.