Риелтор Вихлянцев: завышенные цены на квартиру скоро снизятся

Член совета «Гильдии риелторов Москвы» Роман Вихлянцев считает, что в ближайшие месяцы на рынке жилья произойдет снижение цен и исчезнут варианты с завышенными ценами. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По данным РИА ФАН, он отметил, что в этот период стоимость жилья может снизиться на 5-7%. А вот после этого рост вполне может продолжиться.

«Некоторые считают, что цены будут топтаться на месте и даже откатятся назад. Но таких мало», — заключил Вихлянцев.