Риэлтор усомнился, что арендодатели дадут скидку из-за угрозы карантина
Вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов обсудил с «Ридусом» вероятность получения скидки на аренду жилья в условиях карантина из-за коронавируса.
«Поговорить — момент всегда подходящий, но исходя из того, что рынок арендного жилья, прямо скажем, подвосстановился по сравнению с весной, то, думаю, позитивным ответом арендодатель, скорее всего, не порадует», — отметил собеседник издания.
По его словам, пока не наблюдается снижение стоимости аренды жилья. Он предположил, что властям придется восстановить все карантинные мероприятия, поскольку волна заболеваемости нарастает.