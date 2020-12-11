Риелтор: цены на жилье в России не вырастут после Нового года

Он уточнил, что «цены на вторичном рынке выросли от 10 до 15% за 2020 год, а на первичном рынке на 20-25%». Эксперт добавил, что в следующем году рост цен вряд ли продолжится, так как не растут доходы населения.

«Сложно ожидать, что будет происходить с ценами. Льготная ипотека не очень на них влияет. Влияет ситуация, связанная с состоянием рынка строительства», — рассказал Апрелев.

Он уточнил, что именно с этим был связан рост цен в 2020 году. Это произошло там, где значительно снизились объемы строительства. В основном это регионы Сибири — Омск, Томск, пояснил он.

Апрелев также дал совет, как приобрести хорошее жилье. По его словам, в первую очередь, нужно оценивать качество застройщика.

«Когда люди выбирают себе жилье, нужно смотреть, сколько проектов реализовано застройщиком. Походить по чатам, где общаются люди, которые купили квартиры, чтобы оценить качество», — подчеркнул он.