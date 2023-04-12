Общество 12 апреля 2023, 15:52 Риелтор Токарева объяснила, что при сделках через ячейку нужно четко прописывать пункты договора

Читать 360tv в

Сделка купли-продажи недвижимости через банковскую ячейку — очень популярный способ, но и он несет определенные риски. Об этом «Дни.ру» рассказала риелтор Инесса Токарева.

Она отметила, что при подобном способе заключения сделки нужно обязательно очень четко прописывать все пункты в договоре. Потому что иначе денег может лишиться как продавец, так и покупатель.

Реклама

Кроме того, перед тем, как деньги класть в ячейку, нужно проверить их подлинность и провести опись. Также важно узнать правила банка, чтобы, в случае срыва сделки, можно было получить свои деньги без лишних проблем. Потому что иногда требуется присутствие второй стороны.

Авторы: