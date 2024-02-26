Общество 26 февраля 2024, 15:43 Риелтор Сырцов рассказал, что можно успеть купить достойную квартиру в новостройке до начала июня

Читать 360tv в

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов в беседе с изданием «Газета.Ru» напомнил россиянам, что льготная ипотека в стране действует до 1 июля 2024 года. Следовательно, до начала лета можно успеть купить достойную квартиру в новом доме.

Кроме того, в России продолжает действовать IT-ипотека. Эксперт не исключает, что эти программы будут как-то видоизменены или продлены.

Реклама

Что касается вторичного жилья, здесь можно подождать более умеренных цен и сговорчивых продавцов. Цены на вторички будут падать до лета 2024 года. Эксперт также спрогнозировал рост разного рода обменов с доплатой на вторичном рынке в случае сохранения высоких ставок по кредитам.