Общество 16 августа 2023, 14:15 Риелтор Светлана Бабушкина рассказала, что в России вновь ожидается спрос на новостройки

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Риелтор Светлана Бабушкина в беседе с изданием «ФедералПресс» рассказала, что в ближайшее время в России вновь вырастет ажиотаж на новостройки.

Специалист объяснила, что такие прогнозы связаны с сохраняем субсидирования со стороны правительства. Что касается рынка вторичной недвижимости, то он должен подешеветь.

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«Все будет зависеть от застройщиков, насколько у них вырастут цены. Ведь продавцы „вторички“ переезжают в „первичку“», — добавила эксперт.

Центробанк может повысить ключевую ставку лишь с целью поддержать строительную отрасль, заключила риелтор.