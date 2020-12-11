Риелтор спрогнозировал рост цен на жилье в Петербурге в начале 2021 года

По его мнению, в первой половине 2021 года стоимость недвижимости может увеличиться на 5-10%.

«На коротком горизонте небольшой процент составляет большую сумму. В 2020 году цены росли по двум причинам — это девальвация рубля и дешевая ипотека, в 2021-м они будут расти по трем причинам», — пояснил специалист.

Он уточнил, что к двум прошлогодним факторам прибавится уменьшение числа ликвидных квартир. Эксперт отметил, что в настоящий момент их количество снизилось на 45%. Как заметил Горский, за последние 30 лет не было ситуации, когда квартиры падали в цене.