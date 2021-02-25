Риелтор сообщил о «стадии спокойствия» на рынке недвижимости в России

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков сообщил, что рынок жилой недвижимости возвращается к норме, написал сайт «Экономика сегодня».

«Рынок вошел в стадию спокойствия», — процитировало его РИА ФАН.

Специалист пояснил, что высокий спрос на квартиры спал. По его словам, январь и февраль будут показательными месяцами, на основе которых можно делать точные прогнозы до конца нынешнего года. Если же спрос на жилье вновь увеличится, стоимость квадратных метров продолжит повышаться. Как считает Барсуков, подорожание квартир не должно превысить уровень инфляции.

Риелтор уверен, что в нынешнем году спрос на жилье будет умеренным. В этом сезоне время экспозиции квартир составит примерно месяц. Такой показатель был до пандемии коронавируса.