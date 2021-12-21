Риелтор Силантьев: цены на аренду жилья вернулись к допандемийному уровню

Цены на аренду жилья в Москве и Санкт-Петербурге вернулись к допандемийным значениям. Об этом Lenta.ru рассказал риелтор Алексей Силантьев.

По словам риелтора, это касается жилья в Москве стоимостью до 100 ртысяч рублей в месяц и в Санкт-Петербурге — стоимостью до 50 тысяч рублей. Элитное жилье пока дороже, чем было до пандемии.

Силантьев добавил, что, несмотря на падение цен, ликвидность так и не восстановилась.

«Я сдавал среднестатистический объект за два-три дня, сейчас у меня уходит недели две, и это по той же самой цене. А дело в том, что экономика у нас оставляет желать лучшего, люди за это время не разбогатели, люди возвращаются к жизни, но денег у них больше не стало», — сказал эксперт.