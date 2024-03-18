Общество 18 марта 2024, 17:28 Риелтор Шинкевич: цена за «квадрат» на рынке недвижимости Петербурга начинается от 77 тысяч рублей

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Генеральный директор агентства недвижимости «Невский Простор» Алла Шинкевич рассказала, в какой части Северной столицы можно найти самые дешевые квартиры. Слова эксперта опубликовала газета «Петербургский дневник».

Специалист отметила, что цена за квадратный метр на вторичном рынке жилой недвижимости города начинается от 77 тысяч рублей. Данный вариант находится в Петродворцовом районе. Речь идет о студии площадью 40 «квадратов».

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Если же брать во внимание полноценные однокомнатные квартиры, то минимальная стоимость квадратного метра — 100 тысяч рублей, добавила Шинкевич. Такие предложения встречаются в Калининском районе.