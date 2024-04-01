Общество 01 апреля 2024, 12:23 Риелтор Самойлов рассказал, что рынок недвижимости в России зависит не от сезонности, а от ставки по ипотеке

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Почетный член Российской гильдии риелторов Олег Самойлов в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что рынок недвижимости в России ориентируется не на сезонность, а скорее на ставку по ипотеке и состояние отрасли в целом.

Еще 10 лет назад сезонность действительно имела место. Покупатели обычно активизировались осенью и весной.

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«Можно говорить о том, что период дилетантского потребителя на рынке подошел к концу и сегодня покупатели мыслят более рационально», — отметил Самойлов.

Эксперт добавил, что у покупателей квартир в России степень ответственности за последние 10 лет значительно выросла.