Риелтор Самойлов оценил ситуацию с арендой жилья

Вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов рассказал, что предложений о сдаче квартир стало больше примерно в полтора раза. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

Он отметил, что появились даже предложения, согласно которым можно снять койко-место за 200 рублей в сутки. По мнению Самойлова, этот вариант в первую очередь для мигрантов.

«Группа объектов, которые находились в сегменте продажи перешла в найм потому, что сильно упала покупательная способность на рынке», — отметил он.

Также риелтор добавил, что часть людей также уехали за границу и сдают квартиры в России.