Общество 10 ноября 2022, 01:39 Риелтор Самойлов назвал безопасной покупку квартиры с зарегистрированными жильцами

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Риелтор Олег Самойлов рассказал, при каких условия безопасно покупать недвижимость с зарегистрированными в ней жильцами. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Он уточнил, что в договоре должны быть прописаны даты, когда этих людей снимут с регистрационного учета. Если условия не были выполнены, необходимо обратиться в суд.

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«Эта процедура тоже не вызывает у профессионалов серьезных затруднений», — заключил Самойлов.

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