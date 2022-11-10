10 ноября 2022, 01:39
Риелтор Самойлов назвал безопасной покупку квартиры с зарегистрированными жильцами
Риелтор Олег Самойлов рассказал, при каких условия безопасно покупать недвижимость с зарегистрированными в ней жильцами. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Он уточнил, что в договоре должны быть прописаны даты, когда этих людей снимут с регистрационного учета. Если условия не были выполнены, необходимо обратиться в суд.
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«Эта процедура тоже не вызывает у профессионалов серьезных затруднений», — заключил Самойлов.
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