Общество 11 августа 2023, 12:53 Риелтор Сафина сообщила, что цены на аренду жилья не зависят от стоимости и размера ипотеки

Читать 360tv в

Цены на аренду недвижимости зависят, в первую очередь, от спроса и количества прибывших в город людей, а не от стоимости ипотеки. Об этом «Новым известиям» сообщила риелтор Ирина Сафина.

Все скачки по ипотеке и возросшие цены на недвижимость никак не связаны с арендой жилья. На первое оказывает влияние Центробанк, а на второе — спрос, написал сайт kp.ru.

Реклама

Сафина добавила, что говорить о росте цен на аренду жилья в Москве не приходится, поскольку все те люди, которые уехали из столицы за последнее время, до сих пор не вернулись.