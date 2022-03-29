Риелтор Русакова рассказала о динамике ипотечных ставок

Ипотечные ставки и цены на жилье в Тульской области резко подскочили, однако теперь ожидается небольшое снижение. Об этом Тульской службе новостей рассказала риелтор Анна Русакова.

Ставки по ипотеке сейчас составляют от 19% до 25%, но в ближайшее время могут снизиться, считает специалист.

«На прошлой неделе, пока еще не очень гласно, но ипотечные ставки поползли вниз примерно на 2%. Там, где было 23%, уже можно попробовать и под 21% взять. Это только начало, есть надежда, что будут меньше 20%. Там, где было 19%, есть шанс, что и до 17% опустится. Это хорошая цифра в данных обстоятельствах. Если останется высокий ипотечный процент, то люди станут меньше пользоваться банковскими услугами, соответственно, в их интересах сделать процент меньше», — рассказала риелтор.

Она добавила, что из-за низкого спроса на жилье цены также перестанут расти, или даже немного снизятся.