Общество 21 февраля 2024, 15:58 Риелтор Русакова рассказала, что в Туле с начала года выросли цены на новостройки

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Риелтор Анна Русакова в беседе с «ТСН 24» рассказала, как изменились цены на недвижимость в Туле с наступлением 2024 года. По словам эксперта, с начала года немного подорожали новостройки.

Обычно, как заметила Русакова, подорожание у застройщиков происходит раз в месяц или в квартал.

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«По поводу вторичного жилья не могу сказать, что с января цены сильно выросли — здесь другая система ценообразования, которая зависит от спроса», — добавила она.

Сейчас отмечается повышенный спрос на загородную недвижимость, а вот на элитную он падает, сказала Русакова.