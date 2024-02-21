21 февраля 2024, 15:58
Риелтор Русакова рассказала, что в Туле с начала года выросли цены на новостройки
Риелтор Анна Русакова в беседе с «ТСН 24» рассказала, как изменились цены на недвижимость в Туле с наступлением 2024 года. По словам эксперта, с начала года немного подорожали новостройки.
Обычно, как заметила Русакова, подорожание у застройщиков происходит раз в месяц или в квартал.
Реклама
«По поводу вторичного жилья не могу сказать, что с января цены сильно выросли — здесь другая система ценообразования, которая зависит от спроса», — добавила она.
Сейчас отмечается повышенный спрос на загородную недвижимость, а вот на элитную он падает, сказала Русакова.
Недвижимость
Реклама
Реклама