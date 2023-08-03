03 августа 2023, 13:05
Риелтор Русакова: частные дома недалеко от Алексина пользуются спросом среди жителей Подмосковья
Жители Московской области стали все чаще выбирать для покупок частные дома в районе населенных пунктов, находящихся недалеко от города Алексина. Об этом рассказала риелтор Анна Русакова в беседе с «Тульской службой новостей».
По словам эксперта, такой спрос связан с непосредственной близостью загородных домов к столице, также жители Подмосковья считают это направление курортным.
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Кроме того, в Тульской области особенно востребованы дома в Басово, Ивановских дачах и Китаевке.
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