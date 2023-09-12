Общество 12 сентября 2023, 19:00 Риелтор Русакова: банки реже одобряют в ипотеку участки с недостроенными домами

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Российские банки реже одобряют ипотечные кредиты на покупку участков с недостроенными домами. Об этом сообщила риелтор Анна Русакова в беседе с «Тульской службой новостей».

По словам эксперта, выдавая кредит на такого рода недвижимость, банк должен быть уверен в ликвидности объекта. Финансовым организациям гораздо проще одобрить ипотеку на тот участок, на котором заемщик будет строить дом с нуля.

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Русакова также отметила, что такие объекты зачастую продаются из-за проблем, обнаруженных в процессе стройки.