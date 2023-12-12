Общество 12 декабря 2023, 15:33 Риелтор Ручканова посоветовала при выборе квартиры обращать внимание на толщину стен

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Покупая квартиру в центральных и северных регионах России, важно обращать внимание на толщину стен в доме. Об этом изданию «Мир 24» сообщила риелтор Елена Ручканова.

По словам специалиста, самыми холодными квартирами считаются угловые или те, что находятся на первом этаже. Дома старого фонда, сделанные из кирпича, гораздо теплее новостроек.

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«В „хрущевках“ могут быть швы на стенах, из которых будет дуть, особенно это касается угловых квартир. В этом случае решать проблему должна управляющая компания», — добавила эксперт.