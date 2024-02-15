Общество 15 февраля 2024, 19:13 Риелтор Рубин поддержал запрет на сдачу жилья без счетчиков

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Запрет сдавать в посуточную аренду квартиры без счетчиков давно пора вводить в России. Таким мнением поделился с «МК в Питере» эксперт по недвижимости Дмитрий Рубин.

По его словам, такая необходимость назрела уже давно. Однако остаются вопросы, как именно это будет регулироваться и проверяться.

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«Единственное, я не совсем не понимаю, как это будет регулироваться и отслеживаться. Плюс сложно понять, что будет с теми людьми, которые не поставят счетчики», — подчеркнул риелтор.

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