Риелтор рассказал о способах проверки арендаторов

Специалист в сфере недвижимости Мария Жукова рассказала, что перед тем, как предоставлять свое жилье арендатору, необходимо убедиться в его платежеспособности. Об этом написал «Прайм».

Владельцу жилья лучше всего расспросить потенциального арендатора, есть ли у него постоянный заработок, а лучше всего попросить справку с места работы, цитирует слова риелтора ИА Nation News.

Жукова добавила, что все остальные требования зависят от предпочтений арендодателя. Кто-то против того, чтобы в квартире жили дети, другие не хотят сдавать жилье владельцам животных.

Чтобы избежать различных инцидентов, по словам риелтора, необходимо составлять подробный договор. В случае чего, он будет являться ценной бумагой в суде.