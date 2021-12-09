Риелтор рассказал о нюансах покупки недвижимости за границей
Риелтор Немцов: при покупке квартиры главное иметь подтверждение происхождения средств
Руководитель агентства недвижимости «АСТОНС» Игорь Немцов рассказал, почему при покупке недвижимости за рубежом следует учесть все подводные камни. Об этом написало ИА Nation News.
«Основной совет: покупать понятные продукты с международными агентами для того, чтобы избежать рисков местного рынка. Можно оформить ипотеку. Главное — иметь подтверждение происхождения средств. С каждым годом именно этот нюанс переходит из категории „иногда требуется“ в категорию повсеместной необходимости при любых международных операциях», — сообщил Немцов.
Риелтор отметил, что россияне чаще всего предпочитают покупать недвижимость в Испании, Италии, Португалии, Греции, Великобритании и Турции. При этом в южных странах предпочтительнее всего виллы или таунхаусы. Если человек сам не планирует жить в приобретенной недвижимости, то чаще выбирает квартиры.
Немцов отметил, что перед покупкой жилья за рубежом следует не только внимательно изучить местное законодательство, но избегать сомнительных продавцов.