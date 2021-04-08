Риэлтор рассказал о хозяевах, у которых лучше не покупать жилье

Лучше всего не иметь дела с родственниками или опекунами собственников жилья с психическими расстройствами. Они могут в день заключения сделки обратиться в психдиспансер с жалобой на состояние здоровья владельца квартиры. Во время судебного разбирательства он может отрицать факт продажи и сделку признают недействительной.

Еще одной опасной категорией хозяев жилья, по словам управляющего директора компании «Метриум» Надежды Коркки, являются наследники.

«Несмотря на то, что наследство по завещанию имеет приоритет перед таковым по закону, есть круг лиц, которым все равно полагается доля. К ним относятся нетрудоспособные граждане, которые находились на иждивении наследодателя», — рассказала она агентству экономических новостей «Прайм».

Речь идет о наследниках всех категорий, как первой очереди, к которым относятся родители, дети и супруги, так и дальние родственники. На обязательную долю наследства могут рассчитывать лица, находившиеся на полном обеспечении усопшего. Наследники могут появиться даже по истечении трех лет. В особенности те, обнаружить которых при проверке невозможно. Например, внебрачные дети.

Если квартира приобретается с привлечением материнского капитала, то дети имеют право на долю. Поэтому с покупкой такого жилья также надо быть осторожнее.

Надежда Коркки считает, что проблемы могут возникнуть в том случае, если жилье было приватизировано не текущим продавцом, а предыдущим владельцем.

«Нередко родители специально выписывали на время приватизации несовершеннолетних детей. В результате уже взрослый, обделенный много лет назад долей в квартире несостоявшийся собственник может предъявить претензии новому владельцу», — предупредила она.

Важное значение имеет личность собственника. В особенности, если жилье в элитном районе продает человек «неопрятной внешности». Сделки с асоциальными элементами относят к высокорисковым.

Покупателю есть смысл отказаться от сделки, если представитель собственника действует по доверенности, а с ним самим нельзя связаться.

«Проверить подлинность доверенности достаточно сложно. На момент совершения сделки она может быть либо отозвана, либо выдана лицом, признанным недееспособным», — уточнила эксперт.

Риэлтор Павел Боровиков посоветовал желающим оформить ипотеку в ближайшие месяцы, так как сейчас ставка почти сравнялась с уровнем инфляции. Настолько выгодное предложение не может продолжаться долго.