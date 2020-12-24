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    24 декабря 2020, 13:25

    Риелтор рассказал, когда лучше всего приобретать недвижимость

    Дарья Морозова

    Руководитель пресс-службы федеральной компании «Этажи» Иван Камельских рассказал, что оптимальное время для приобретения вторичной недвижимости — начало года. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

    По его словам, собственники охотнее дают скидки в это время. Они не продали квартиру в прошлом году и из-за низкого спроса готовы пересмотреть цену.

    «Ситуация вполне вероятно изменится в январе–феврале. В это время собственники как раз лояльнее в отношении дисконта по своим квартирам», — подчеркнул Камельских.

    Риелтор Павел Боровиков добавил, что в настоящий момент, довольно выгодно приобретать недвижимость из-за разных льгот по ипотеке.

    «Если мы говорим про покупку недвижимости для себя, то сейчас, конечно, самое лучшее время. И оно продлится благодаря условиям льготной ипотеки», — пояснил эксперт.

    Россияне стали меньше должны банкам в 2020 году за ипотеку. Несмотря на кризис, долговая нагрузка по этим типам кредитов снизилась. Это произошло благодаря низкой процентной ставке, продлению сроков погашения кредитов и рефинансированию.