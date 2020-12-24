Риелтор рассказал, когда лучше всего приобретать недвижимость

По его словам, собственники охотнее дают скидки в это время. Они не продали квартиру в прошлом году и из-за низкого спроса готовы пересмотреть цену.

«Ситуация вполне вероятно изменится в январе–феврале. В это время собственники как раз лояльнее в отношении дисконта по своим квартирам», — подчеркнул Камельских.

Риелтор Павел Боровиков добавил, что в настоящий момент, довольно выгодно приобретать недвижимость из-за разных льгот по ипотеке.

«Если мы говорим про покупку недвижимости для себя, то сейчас, конечно, самое лучшее время. И оно продлится благодаря условиям льготной ипотеки», — пояснил эксперт.

Россияне стали меньше должны банкам в 2020 году за ипотеку. Несмотря на кризис, долговая нагрузка по этим типам кредитов снизилась. Это произошло благодаря низкой процентной ставке, продлению сроков погашения кредитов и рефинансированию.