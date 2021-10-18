Риелтор рассказал, как проверить будущего квартиросъемщика

Риелтор Кирилл Манаенков рассказал, как арендодателям можно проверить будущего квартиранта на порядочность. По его словам, в этом деле смогут помочь определенные сайты и базы, передала «Вечерняя Москва».

Только проверки паспорта будет недостаточно. Хозяину квартиры следует убедиться в том, действителен ли документ на самом деле.

«Проверить данные паспорта, его действительность можно на сайте МВД. Также стоит проверить человека на предмет адекватности и наличия у него неисполненных судебных задолженностей. Если у него уже есть „хвост“ с прошедших судов, имеется много штрафов, на нем висит большая денежная задолженность — понятно, что он вам вряд ли будет платить. Сделать это можно на сайте ФССП», — сообщил эксперт.

Он отметил, что также можно проверить квартиранта на участие в судебных процессах. Такую информацию может предоставить суд по месту регистрации арендатора. Кроме того, много информации о человеке можно найти в его соцсетях.

«Социальные сети очень круто помогают. По сути, это зеркало человека. Можно зайти и посмотреть, о чем человек думает. Может, он сочувствует радикальным движениям. Вы сразу составите портрет человека — насколько он адекватен», — заключил Манаенков.