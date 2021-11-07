Риелтор рассказал, как проще погашать ипотеку

Россияне смогут быстрее погасить ипотеку благодаря налоговому вычету. Его можно получать каждый месяц вместе с зарплатой — сумма выплаты вырастет на 13%. Эти деньги можно вносить в качестве досрочного погашения ипотеки.

Об этом сообщил Ura.ru гендиректор Российской гильдии риелторов, руководитель службы контроля качества «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков. Он подчеркнул, что воспользоваться этим могут только официально трудоустроенные сотрудники. Для этого нужно обратиться к работодателю с заявлением — тогда бухгалтер прекратит отправлять НДФЛ в налоговую и начнет начислять эту сумму вместе с зарплатой.

«То есть у вас зарплата увеличится на 13%. С точки зрения погашения ипотечного кредита это оптимальная вещь, потому что вы тогда можете сразу эту сумму направлять на досрочное погашение, тем самым уменьшая ипотечную нагрузку», — пояснил риелтор.

Барсуков уточнил, что для получения налогового вычета через работодателя нужен всего один документ — справка от налоговой, в которой сказано, что сотруднику положен вычет. На ее основании работодатель сделает перерасчет зарплаты, прибавив к ней НДФЛ.

При этом президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко рассказала агентству, что налоговым вычетом могут воспользоваться не все россияне. Для этого нужно быть официально трудоустроенным, а также иметь высокую белую зарплату, из которой платится налог 13%.