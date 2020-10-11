Риелтор рассказал, как экономить на ипотеке

Руководитель пресс-службы федеральной компании «Этажи» Иван Камельских рассказал, как можно увеличить площадь квартиры, взятой в ипотеку. Оказалось, все дело в ставке.

Эксперт объяснил на примере, когда человек несколько лет назад взял ипотеку под 10% и вместо рефинансирования решил продать свою вторичку. Об этом он рассказал в интервью агентству Ura.ru.

«Ставки по рефинансированию стартуют от 7,4% годовых. А ипотека на новостройки — 6,5%. Мы весной считали разницу, когда ставка была 8,4% и когда 6,5%. По тюменским ценам человек мог взять дополнительно от 10 до 12 квадратных метров, не меняя ежемесячного платежа», — объяснил выгоду Камельских.

Получается, что выгода может достичь 780 тысяч рублей, если считать цены за квадратный метр в Тюмени.

Кроме того, продажа такой квартиры принесет выгоду и собственнику, и покупателю. Дело в том, что из-за этого продавцы сильно снижают цену. Так они пытаются быстрее продать жилье и успеть купить квартиру в новостройке с льготной ставкой, считает эксперт.

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