Риелтор рассказал, как дешевле купить квартиру в 2022 году

Россияне могут воспользоваться одной из государственных программ для приобретения жилья в ипотеку. О наиболее выгодных вариантах рассказала руководитель департамента ипотечного кредитования агентства недвижимости «Компонент» Лилия Морданова.

«Льготной ипотекой можно воспользоваться для покупки новостроек до июля 2022 года независимо от семейного положения и наличия детей. Сумма кредита — до трех миллионов рублей, первоначальный взнос — 15%, ставка — от 5,75-6,5%», — привело слова специалиста Ura.ru.

Отличие семейной ипотеки от льготной заключается в том, что ее могут оформить только при наличии ребенка, рожденного до 2018 года. В этом случае сумма кредита увеличивается до шести миллионов рублей, а первоначальный взнос остается таким же. Ставка составит 4,65-6,5%. В качестве первоначального взноса в обеих программах можно использовать маткапитал.

Еще при покупке жилья можно воспользоваться сельской ипотекой. Ставка по этой программе составляет от 0,1% до 3%. Для молодых людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, предусмотрена социальная выплата. Семьям с тремя и более детьми на погашение ипотеки могут выдать до 450 тысяч рублей.