Общество 22 апреля 2024, 10:42 Риелтор Рачкова: профессионалы помогут не продешевить при оценке стоимости квартиры

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Узнать реальную рыночную стоимость квартиры можно, обратившись к профессионалам. Они помогут не продешевить, рассказала вице-президент «Гильдии риэлторов Московской области» Татьяна Рачкова в беседе с РИАМО.

По словам эксперта, необходимо обратиться в два-три агентства недвижимости. Эксперты благодаря знаниям общей ситуации на рынке, плюсов и минусов района, верно определят реальную цену без излишнего завышения.

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Рачкова отметила, что хороший риелтор знает все неочевидные нюансы, которые сильно влияют на стоимость недвижимости.