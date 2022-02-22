Риелтор порекомендовал брать ипотеку сейчас

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков рассказал радиостанции «Говорит Москва», когда стоит оформлять ипотеку.

«Если вы понимаете, что у вас доход стабилен и в течение этого года вы потянете тот ипотечный платеж, который есть сейчас, делайте», — цитирует Барсукова RT.

По его мнению, нынешний год пройдет под знаком стабильных цен. Он заметил, что с точки зрения выгоды есть все шансы, что, не купив недвижимость сейчас, в будущем есть вероятность более высоких цен.

«Если вы в течение года тянете платеж, входите в ипотеку, ничего страшного. Один год вам будет тяжеловато, а дальше по пониженной ставке. Но вы, по крайней мере, жилищную проблему решите, которая здесь и сейчас. Что через год с ценами будет, непонятно», — обратил внимание Барсуков.