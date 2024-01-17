Общество 17 января 2024, 12:10 Риелтор Перескокова: цены на новостройки зависят от договоренностей застройщиков с банками

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Цены на ипотеку в РФ остаются высокими, и пока достаточно сложно составить прогноз об изменении стоимости квартир в новостройках. Об этом сообщила риелтор Наталья Перескокова в беседе с News.ru.

По ее словам, цены во многом будут зависеть от результата договоренностей застройщиков с банками. Если строительные компании станут доплачивать разницу в ставках льготной ипотеки, никакого понижения не предвидится, пояснила эксперт.