Общество 15 февраля 2024, 18:44 Риелтор Перескокова: стоимость аренды жилья в крупных городах РФ выросла на 25-60%

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Резкий скачок цен на аренду жилья зафиксировали в РФ. Связано это с высокими спросом. Данный вариант жилья стали чаще выбирать из-за ужесточения условий по ипотеке. Об этом рассказала риелтор Наталья Перескокова в беседе с «Ридусом».

По ее словам, в среднем стоимость съема квартиры или дома выросла на 25-27%.

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«Однако на отдельные лоты цены увеличились на 60%», — добавила эксперт.

Она отметила, что такая картина наблюдается в Москве, Петербурге, Казани, Сочи и других крупных городах России.